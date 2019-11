Neue Ideen für alte Traditionen

Borghorst -

Gegen Egoismus, für Toleranz – die Steinfurter Schützenfamilie will sich mit aller Kraft für eine offene Gesellschaft einsetzen. Vereinigten-Präsident Matthias Heerdt rief am Freitagabend beim traditionellen Majestätenempfang im Rathaus die Schützen auf, ihre Vereinsbrillen beiseite zu legen und gemeinsam die Zukunft in den Blick zu nehmen. „Der Umgang miteinander muss von Ehrlichkeit und Gemeinsamkeit geprägt sein“, forderte Heerdt die Schützen in beiden Stadtteilen auf, sich ihrer Vorbildfunktion zu stellen.