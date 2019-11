One-Man-Show mit „Radiolukas“

Steinfurt -

„Radiolukas“ setzt am 22. November (Freitag) um 19.30 Uhr die Konzertreihe „Stuhl-Tour“ in der Münsterstraße 8a, einem leer stehenden Ladenlokal neben dem „Posthotel Riehemann“ in Borghorst, fort. „Wir freuen uns, dieses Mal einen ganz außergewöhnlichen Musiker im Programm zu haben“, betont Helmut Blees, der mit seiner Frau Inge, Michael und Ulrike Siefke sowie mit Brian und Vera Rennie die Reihe konzipiert.