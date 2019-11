SPD will Straßenausbau auch 2020 zurückstellen

Bereits im vergangenen Jahr hat die SPD-Fraktion im Steinfurter Stadtrat durchgesetzt, dass Straßenausbaumaßnahmen zurückgestellt werden, die nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) zum großen Teil durch die Anlieger zu zahlen sind. Diese Verschiebung, im Jahr 2020 betrifft das die Winkelstraße, soll im Haushaltsplan für das kommende Jahr 2020 weiterhin gelten, schreiben die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung. Auch weitere Straßen sollen nach Willen der SPD vorerst nicht in die Planung und die Spinnereistraße lediglich in die Anhörung gehen. „Dadurch haben wir einen erhöhten Reparaturstau, den wir aber nicht zu verantworten haben,“ so Hans Wczasek, der auch den Bauausschuss leitet.

Das Land NRW habe eine nur halbherzige Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, die als im „Reform im System“ angelegt sei. Der Widerstand im Land mit dem Ziel, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen und den Ausbau aus Landesmitteln zu finanzieren, sei weiterhin groß. Weitere Expertenanhörungen und Eingaben an die Landesregierung hielte das Thema auf der Tagesordnung.

„Wir gehen davon aus, dass es, nach dem Ende des Verfahrens durch die Einführung von Regelungen der Abschaffung in anderen Bundesländern sowie weiteren politischen und öffentlich Druck zur Abschaffung der Gebühren kommen kann. Bis dahin wollen wir den Anliegern der auszubauenden Straßen keine Gebührenlast auferlegen, die sie in naher Zukunft möglicherweise nicht mehr tragen müssen“, so Fraktionsvorsitzender Alfred Voges.

Die Gesetze sollten schnell und bürgerfreundlich gestaltet werden, denn die Verschiebung des Ausbaus der Straßen und die fortwährenden Kosten für den Unterhalt dafür könne auch nicht im Sinne aller Beteiligten sein, schreibt die SPD abschließend in ihrem Pressetext.