Das hätte möglicherweise sogar im Gefängnis enden können, denn der 32-jährige Mann aus Borghorst stand bei seiner Wohnungsdurchsuchung am 22. Januar noch wegen gefährlicher Körperverletzung unter Bewährung. Polizeibeamte hatten bei ihm knapp 60 Gramm Marihuana sichergestellt. Juristisch gesehen eine „nicht geringe Menge“, deren Besitz als Straftat geahndet wird.

Und deshalb ist der Mann jetzt vom Schöffengericht in Rheine zu zehn Monaten Haft, noch einmal zur Bewährung ausgesetzt, verurteilt worden. Der Staatsanwalt hatte ein Jahr und zwei Monate beantragt. Zudem muss der bald zweifache Familienvater 150 Sozialstunden ableisten und mit zwölf unangemeldeten Drogentests rechnen. Die sollen nachweisen, dass er keine Betäubungsmittel mehr nimmt. Das hatte er nämlich vor Gericht behauptet.

Auch zuvor hätte er nur alle drei Wochen mal einen Joint geraucht, sagte er. „Und warum haben Sie dann diese Menge Marihuana zu Hause im Küchenschrank?“, fragte die Richterin ihn. Der Angeklagte antwortete, dass er damals sowohl privat als auch beruflich in einer sehr schwierigen Lage gewesen sei. Seine Frau hätte gerade das erste Kind bekommen. „Das zweite ist jetzt unterwegs, aber alles läuft viel besser als vorher“, behauptete er.

Die Richterin machte dem Angeklagten unmissverständlich klar: „Das ist das keine selbstverständliche Bewährung“. Jetzt sei er gefordert, drogenfrei zu leben und dem Gericht seinen geänderten Lebenswandel nachzuweisen. „Wenn nicht, wird die Bewährung widerrufen“, zeigte die Vorsitzende ihm Grenzen auf.

Der Angeklagte war am 15. Juni 2016 am Amtsgericht Steinfurt wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Monaten mit Bewährung verurteilt worden. Die Bewährungszeit war am 20. Oktober abgelaufen.