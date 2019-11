Mehr Entlastung für Familien im Visier

Ein weiteres Signal in den Einstieg der Entlastung von Familien wäre die Rücknahme der Grundsteuer B-Erhöhung um 25 Punkte. „Diesen Antrag haben wir schon vor einem Jahr im Rahmen der Haushaltsberatung 2019 gefordert und angekündigt. Heute findet die FWS dafür eine Unterstützung durch die Bürgermeisterin“, heißt es in dem Pressetext. Zusätzlich müssten aber auch die bereits beschlossenen weiteren Erhöhungen in den Folgejahren bis 2023 gestrichen werden.

Bei der Beschlussfassung in 2017 wurde eine Kostenbeteiligung der Stadt am Umbau des Marienhospitals mit einer Million Euro eingerechnet. Diese Summe ist 2020 zu 100 Prozent angespart, leider ohne Bauarbeiten für ein Bettenhaus, bedauern die Freien Wähler . Durch die vollständige Ansparung werden ab 2021 jährlich 250 000 Euro nicht mehr für diesen Zweck benötigt. „Also müssen diese 25 Punkte Grundsteuer B wieder gesenkt werden“, rechnet die FWS vor.

Zudem fordern die Freien Wähler eine Senkung der kalkulatorischen Verzinsung auf vier Prozent. Alleine bei den Abwassergebühren könnten die Bürger so um rund 420 000 Euro entlastet werden.

Im Schulbereich pocht die FWS auf einen Abbau des offensichtlichen Sanierungsbedarfs. Es müsse so geplant und gearbeitet werden, dass alle schulischen Räumlichkeiten als angenehme Lernorte wahrgenommen werden. Auch kleine „Schäden“ stören das Lernklima erheblich, stellt die FWS fest.

Die Bäderbetreiberin StEIn GmbH benötigte im Juni zusätzlich rund 200 000 Euro von der Stadt für eine außerplanmäßige Verlustabdeckung. Für die FWS haben die Bäder in Steinfurt Bestandsschutz, den es aber nicht zum Nulltarif gibt. Dass die StEIn die Kosten und die Einnahmen mittelfristig so in den Griff bekommt, dass eine außerordentliche Verlustabdeckung durch die Stadt nicht mehr notwendig wird, dieser Umstand wird von den Freien Wählern nicht gesehen. Die FWS bemängelt, dass für 2020 und die Folgejahre kein Verlustausgleich der StEIn GmbH im Haushalt eingeplant ist. Daher wird von ihr beantragt, dass im Sinne der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit die Position „Verlustabdeckung für die Bäder“ von 200 000 Euro jährlich einzuplanen ist.