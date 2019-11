„Plan B“ war ihm stets wichtig

Zugleich bedeutete die Feier aber auch einen Neuanfang: So stellte Hans-Hermann Wolf in seiner Funktion als Vorstandsmitglied des Diakonieverbunds die Nachfolger des 66-Jährigen vor. Die pädagogische Leiterin Karin Beckmann und Dworoks Stellvertreter Egbert Große Ahlert werden gemeinsam zum neuen Jahr in die Fußstapfen ihres Vorgängers treten.

Zuvor war in mehreren Reden, unter anderem gehalten von Wolf selbst sowie von Friedhelm Gruhler als Vertreter der Fachlichkeit, deutlich geworden, wie sehr der Neu-Ruheständler in mehr als einem Vierteljahrhundert als Geschäftsführer die Evangelische Jugendhilfe Münsterland geprägt hat. Es sei ihm gelungen, einen modernen Jugendhilfeträger aufzubauen, lobten die Redner. Dabei sei ihm stets zentrales Anliegen gewesen, die vielfältigen Angebote der Nutzer und Partner weiterzuentwickeln.

Die Moderation der Feier übernommen hatte Prof. Dr. Martin Klein von der Katholischen Hochschule NRW, der auch eine kleine Interviewrunde mit dem zu Verabschiedenden und einigen seiner Weggefährten führte. Es sei ihm auch in schwierigen Situation gelungen, stets nicht nur die Übersicht zu behalten, sondern zugleich Ruhe und Zuversicht auszustrahlen, stellte der Professor als eine der herausragendsten Fähigkeiten Dworoks heraus. Letzterer betonte in seiner Abschiedsrede, dass es ihm wichtig gewesen sei, immer auch über alternative Lösungswege nachzudenken. „Das war in der Tat mein mentales Lebensmodell“, betonte er.

Als Abschiedsgeschenk erhielt er unter anderem vom Leitungsteam ein individuell angefertigtes Gemälde sowie von den Mitarbeitern ein mit Hilfe eines professionellen Fotografen erstelltes Fotobuch.