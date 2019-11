„Ein vielversprechender Anfang“

Burgsteinfurt -

In die Bemühungen der Initiative Stolpersteine, den Zustand des jüdischen Friedhofs an der Gerichtstraße zu verbessern (wir berichteten), kommt Bewegung: Die SPD-Fraktion hat einen Antrag zum Haushalt 2020 gestellt, in dem angeregt wird, 10 000 Euro für die Restaurierung einzelner Grabstellen, deren Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann, einzustellen.