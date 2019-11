Ein Gutschein für alle Steinfurter

Steinfurt -

Ahaus ist das Vorbild. 26 000 Einkaufsgutscheine werden in den dortigen Geschäften und Gaststätten in einem Jahr eingelöst. In Steinfurt können Käufer und Verkäufer ab kommenden Montag (25. November) beweisen, dass sie es besser können. Dann geht, passend zum Weihnachtsgeschäft, der Steinfurt-Gutschein an den Start. 38 Betriebe in beiden Stadtteilen machen mit. Der Arbeitskreis, der das neue Zahlungsmittel initiiert hat, hofft natürlich, dass es ganz schnell noch viel mehr Anlaufstationen in Borghorst und Burgsteinfurt geben wird.