„Wir feiern Karneval wie es uns gefällt“

„Wie jedes Jahr soll ein neues Kinderdreigestirn proklamiert und ein attraktiver Rosenmontagsumzug durch die Steinfurter Altstadt organisiert werden“, hat sich das Komitee zum Ziel gesetzt. Fest steht, dass die Kinderprinzenproklamation mit Rahmenprogramm am 8. Februar stattfindet. Neu ist, dass die Proklamation nicht mehr im Ludwigshaus, sondern zukünftig immer im Martin-Luther-Haus stattfinden wird.

Um auch Familien mit kleinen Kindern die Möglichkeit zu geben, an dem ganz auf den närrischen Nachwuchs zugeschnittenen Nachmittag teilzunehmen, wird die Veranstaltung bereits um 15.11 Uhr beginnen.

Natürlich wird das Geheimnis bis dahin streng gehütet, wer das Prinzenpaar Felian I. und Lea II mit ihrem Zerri Kilian ablösen wird. Eins steht fest, ein Dreigestirn ist bereits gefunden und steht in den Startlöchern, das Zepter zu übernehmen. Gegen 18.30 Uhr soll die Kinderproklamation zu Ende sein. Damit ist aber noch nicht Schluss. Nach einer kurzen Umbauphase schließt sich eine große karnevalistische Aftershow an.

Was den Umzug am Rosenmontag (24. Februar) durch die Burgsteinfurter Innenstadt betrifft, so können sich weiterhin noch Gruppen anmelden, die sich zu Fuß oder in einem Wagen in den närrischen Lindwurm einreihen möchten. Gruppen mit mindestens zehn Mitgliedern und Wagenbauer erhalten eine finanzielle Unterstützung vom Karnevalskomitee, teilen die Verantwortlichen mit. Infos dazu gibt Jörg Gruchmann, Telefon 01 73/8 03 71 75.