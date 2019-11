Wie Andreas Heinisch vom städtischen Fachdienst Tiefbau erläuterte, soll der Auftrag bis Weihnachten abgearbeitet sein. Geplant war das Auskoffern an dieser Stelle schon lange. „Es waren aber zahlreiche Voruntersuchungen notwendig“, so Heinisch. In Wasser und Schlamm mussten enthaltene Schadstoffe lokalisiert werden. Und tatsächlich: Die Belastung mit PAKs, Polizyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe macht es notwendig, dass der ausgebaggerte Schlamm nur auf speziellen Deponien gelagert werden darf.

Ehe es aber so weit ist, wird der Schlamm vor Ort mit Kalk versetzt und zwischengelagert, damit der Masse möglichst viel Wasser entzogen wird. Die Maßnahme, so das Ausschreibungsergebnis, wird rund 140 000 Euro kosten.

Das Becken war in den vergangenen zwei Sommern immer wieder ausgetrocknet.