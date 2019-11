Steinfurt -

Der deutsche Magen-Darm-Tag stand in diesem Jahr unter dem Motto „Beschwerden am Po? Nicht aussitzen!“ Mediziner, die sich auf Erkrankungen des Enddarms spezialisiert haben, rücken damit ein Tabuthema in den Fokus. Dr. Maike Schäfer ist eine von ihnen. Am UKM Marienhospital Steinfurt arbeitet die Oberärztin in der Klinik für Chirurgie – Allgemein- und Viszeralchirurgie. „Wer zu mir in die Sprechstunde kommt, hat den wichtigsten Schritt schon getan“, sagt Maike Schäfer.