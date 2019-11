Weitere Amtszeit für Winfried Krumme

Borghorst -

Die Bürger-Schützen-Gesellschaft Borghorst startet am 4. Januar 2020 mit dem Besuch der Prunk- und Galasitzung der Vereinigten in das neue Vereinsjahr 2020. Einstimmig stimmten die Mitglieder am Sonntagabend während ihrer Jahreshauptversammlung dafür, am 19. Januar den Vereinskarneval wieder mit den Wilmsberger Schützen im Gasthof Börger zu feiern. Ein besonderer Höhepunkt des Schützenfestes vom 11. bis 13. September soll ein Bierkönigsschießen mit allen Borghorster Vereinen werden.