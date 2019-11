Tourismus boomt – besonders bei Auslandsgästen

Die Kreisstadt scheint als Reiseziel immer beliebter zu werden: Wie aus der am Montag veröffentlichten Beherbergungsstatistik des Landesamts IT.NRW hervorgeht, hat sich die Zahl der Gästeankünfte in den sieben Betrieben mit mindestens zehn Betten, die von der amtlichen Statistik erfasst werden, im Zeitraum Januar bis September 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 9,3 Prozent auf 9263 erhöht. Im Vergleichszeitraum 2018 zu 2017 hatte es noch ein Minus von 5,1 Prozent gegeben.

Besonderer Beliebtheit erfreut sich Steinfurt ganz offensichtlich bei ausländischen Gästen und da, wie von verantwortlicher Seite der Steinfurt Marketing & Touristik (SMarT) schon mehrfach zu hören war, insbesondere bei den niederländischen Nachbarn. Konkrete Zahlen hinsichtlich der Nationalität existieren seitens IT.NRW zwar nicht. Insgesamt jedoch erlebte der örtliche Tourismus bei Auslandsgästen einen regelrechten Boom: 921 Ankünfte wurden im Zeitraum Januar bis September 2019 registriert, 415 oder satte 82 Prozent mehr als im Vorjahr.

Noch erfreulicher: Parallel zog auch die Zahl der Gästeübernachtungen in der Kreisstadt deutlich an. Die Düsseldorfer Landesstatistiker melden einen Zuwachs auf 21827 oder 21,6 Prozent (Januar bis September 2019 im Vergleich zu Januar bis September 2018). Bei den Gästen aus dem Ausland war der Anstieg wiederum noch einmal stärker: 3599 Übernachtungen 2019 stehen 1903 im Vorjahr gegenüber, was unter dem Strich ein Plus von respektablen 89,1 Prozent bedeutet.

Die SMarT-Strategie, besonders auch die ausländischen Gäste zum Beispiel mit eigenen Stadtführungen im Auge zu behalten, lohnt sich: Bleiben sie doch mit fast vier Tagen deutlich länger als inländische Touristen in der Stadt (2,4).

Ellen Fraune, Mitarbeiterin von SMarT, zeigte sich von den genannten Zahlen positiv überrascht und verwies in Bezug auf die ausländischen Gäste darauf, dass Steinfurt mittlerweile sogar in nennenswerter Zahl auch Reiseziel von Touristen aus dem nicht-europäischen Ausland sei.

Weiterer positiver Effekt durch die hohe Gästezahl: Auch die Auslastung der vorgehaltenen Betten steigt an. Viel Luft nach oben gibt es trotzdem: 2019 war im Durchschnitt gerade mal etwas mehr als jedes dritte Bett belegt.