Verboten, aber keiner kann es kontrollieren

Steinfurt -

Eigentlich sind sie jetzt schon verboten: Es hält sich aber niemand an dieses Verbot. Und darum finden sich mit Schotter und Platten versiegelte Vorgärten in der Stadt immer noch an jeder Ecke. Auf Nachfrage von Grünen-Mitglied Arnold Schumacher diskutierten die Mitglieder des Planungsausschusses am Dienstagabend über die Thematik – ohne allerdings zu einer Lösung des Problems zu kommen.