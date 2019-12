Polizistin kann sich gerade noch retten

Borghorst -

Als der 35-jährige Monteur am 8. November 2018 in Borghorst mit mehr Tempo als erlaubt unterwegs war, geblitzt wurde und eine Polizistin ihn mit der Kelle aus dem Verkehr gezogen hatte, ist er offenbar mit seinem Transporter direkt auf die Beamtin zugefahren. Im letzten Moment konnte sie sich durch einen Sprung zur Seite retten. Am Dienstag hat der Fahrer aus Neuenkirchen deswegen in Rheine vor Gericht gestanden. Am Ende verurteilte das Schöffengericht ihn wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Führerschein und Nötigung zu einem Jahr mit Bewährung. Foto: