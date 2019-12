„Kurze Beine – kurze Wege“, spricht Horstmars Verwaltungschef Robert Wenking aus, was ihn und seine Amtskollegen Claudia Bögel-Hoyer in Steinfurt und Franz-Josef Franzbach in Schöppingen zusammen mit dem Kreis Steinfurt und dem Schulzweckverband Horstmar-Schöppingen antreibt, Schülern moderne schulische Bildung so nah wie eben möglich vor der eigenen Haustür anzubieten. „Die Konkurrenz schläft nicht“, wissen die drei Spitzenbeamten um den wachsenden Konkurrenzkampf der Schulen, Schüler für sich zu gewinnen. Und weil neben überzeugenden Lehrkonzepten, ausreichender personeller und sachlicher Ausstattung auch Flexibilität und Erreichbarkeit eine wesentliche Rolle spielen, ist es den beteiligten Kommunen gelungen, die Schülerbeförderung noch einmal deutlich zu verbessern. Dazu wurden die Buslinien 186 (Schöppingen-Horstmar-Steinfurt) und 187 (Horstmar-Steinfurt) um drei zusätzliche Fahrten (Hinweg mit Ankunft passend zur dritten, Rückfahrt nach der vierten Unterrichtsstunde, sowie Hinfahrt mit Ankunft zur achten Schulstunde) aufgestockt.

„Das hat uns viel Überzeugungskraft gekostet“, erklärten Günter Bertels und Detlef Wilming, die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter im Steinfurter beziehungsweise Horstmarer Rathaus, sowie Petra Raus, Vorsitzende des Schulzweckverbandes, zu dem nicht immer ganz einfachen Verfahren, das auf den Weg gebracht worden ist. Schulleiter Jochen Horne­mann freute sich, dass damit ein langer Wunsch insbesondere der Oberstufenschüler in Erfüllung gegangen ist, Leerlauf zu überbrücken und zwischen Unterrichtsblöcken auch mal nach Hause fahren zu können. Hornemann: „Das war bislang immer ein großer Kritikpunkt.“ Wilming fügte in diesem Zusammenhang an, dass noch eine weitere Anbindung an Eggerode geplant ist. Hier stehe die letzte Genehmigung allerdings noch aus.

Bögel-Hoyer und Wenking machten deutlich, dass sie darin, dass die Schülerbeförderung weiteren Schub bekommt, natürlich einen weiteren Beitrag sehen, der die Attraktivität des Arnoldinums steigert. Aber auch der öffentliche Personennahverkehr profitiert. Grund: Die Schüler werden nicht mit Schulbussen, sondern mit ganz normalen Bussen des ÖPNV transportiert, die jedermann jederzeit nutzen kann.

Apropos Ausstattung: Hornemann nutzte den Besuch der drei Bürgermeister auch dazu, ihnen die neuen Fachräume im Erdgeschoss des Arnoldinums zu präsentieren. „Da sind wir jetzt auf dem neuesten Stand“, erklärte der Schulleiter beim Gang durch die frisch sanierten naturwissenschaftlichen Fachräume. Auch eine neu aufgelegte Image-Broschüre soll helfen, das Image der ehrwürdigen Stemmerter Penne aufzupolieren und die Veränderungen, die sich dort in den vergangenen Jahren vollzogen haben, deutlich zu machen. Gerne will Bögel-Hoyer noch mehr für den Standort unternehmen. „Wir waren bislang vom Land etwas unterversorgt, Es geht halt nicht alles von heute auf morgen“, wollte die Steinfurter Bürgermeisterin die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Sie hofft, dass die Politik im NRW-Land die Modernisierung der Schulen noch weiter fördert. Schritt für Schritt könne dann auch Steinfurt profitieren.