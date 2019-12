Die Adresse für das Mehrfamilienhaus auf drei Ebenen mit zehn Wohneinheiten lautet nämlich Münsterstraße 54c. Zur Erklärung: Das ist am Eingang der Fußgängerzone, links neben Sport Linke, wo sich derzeit noch die Baukräne drehen.

Das BWS-Einkaufszentrum in Steinwurfweite, der Bahnhof in fünf Gehminuten Entfernung, die Fußgängerzone direkt vor der Haustür, Kombibad, Kirche, Krankenhaus, alles in überschaubarer Nähe – die Lage, so Werner Otto , könnte insbesondere für Wohnungssuchende interessant sein, die gerne viel zu Fuß erledigen.

Die zehn Wohnungen des ersten Bauabschnitts im zurückliegenden Teil des Grundstücks haben eine Größe zwischen 65 und 130 Quadratmetern. Das Haus verfügt über eine Tiefgarage sowie Außenstellplätze.

Werner Otto bezeichnet die Ausstattung der Eigentumswohnungen als hochwertig. Konkret: KfW-55-Standard, Aufzug, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung, Parkett, elektrische Rollläden.

„Mit der Vermarktung haben wir bewusst gewartet, bis der erste Bauabschnitt Gestalt angenommen hat“, erläuterte Werner Otto. Die Arbeiten für Abschnitt zwei, der direkt an der Münsterstraße entsteht, haben gerade erst begonnen. Für die schlüsselfertige Bauausführung zeichnet die Burgsteinfurter Bauunternehmung Arning verantwortlich.