Da das junge Ärzte-Ehepaar aber auch gleichzeitig noch sehr viel jüngeren Nachwuchs hat, wechseln sich die beiden in der Elternzeit ab. Da wird Laffrée senior wieder einspringen.

Das medizinische Angebot der HNO-Praxis bleibt inklusive der Belegbettenabteilung im benachbarten UKM-Marienhospital erhalten. In einem Teil wird es sogar ausgeweitet. Dr. Nils Jansen ist neben seiner HNO-Facharztausbildung auch Allergologe. Er war bislang an der Uniklinik in Düsseldorf tätig.

Dr. Quirine Laffrée hat ihre Ausbildung am Malteser-Krankenhaus St. Anna in Duisburg absolviert, ehe sie jetzt mit ihrem Mann zurück in die alte Heimat kam.

Der 65 Jahre alte Jeroen Laffrée ist der Hals-Nasen-Ohren-Medizin mittlerweile 40 Jahre verbunden. Dass der Niederländer in Borghorst eine Praxis eröffnete, geht zurück auf eine Anzeige in einem niederländischen Ärzteblatt, die ihm in seinem damaligen Heimatort Leiden zufällig in die Hände fiel.

Nachdem sich dann auch der damalige ärztliche Direktor des Borghorster Marienhospitals, Dr. Klaus Robke, eingeschaltet hatte, war die Praxisübernahme schnell über die Bühne gebracht. Die war damals noch an der Ecke Nordwalder-/Breulstraße in der dortigen Villa. „Als sie uns zu klein geworden war, sind wir hier ins Ärztehaus umgezogen“, erinnert sich Jeroen Laffrée.