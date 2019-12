Für 70 Prozent gibt’s die Plakette sofort

Zusätzlich haben die Sachverständigen bei 11,5 Prozent (Vorjahr 13,2 Prozent) nur geringe Mängel festgestellt, so dass fast 71 Prozent das zwei Jahre gültige Siegel bekommen haben.

Bemerkenswert ist aber auch die andere Seite dieser Plakette: Bei immerhin 28,8 Prozent (30 Prozent) wurden erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt. Sie mussten umgehend repariert und dann noch einmal vorgestellt werden. Als völlig verkehrsunsicher wurden sechs Autos eingestuft und aus dem Verkehr gezogen. Die Zahl entspricht in etwa der Entwicklung, die TÜV Nord-weit festgestellt worden sind.

Diese Entwicklung ist in den Augen der Experten ausreichend Rechtfertigung, die Hauptuntersuchung von einer unabhängigen und neutralen Stelle durchführen zu lassen. Dadurch würden die Autofahrer angehalten, in einen guten technischen Zustand ihres Fahrzeugs und damit die Sicherheit auf den Straße zu investieren.

Christoph Grötker, Chef in der Steinfurter TÜV-Station sagt: „Wir freuen uns über die steigende Zahl von Fahrzeugen ohne Mängel. Die Hersteller bauen schließlich sichere Autos und legen auch Wert auf die Langzeitqualität. Zudem verstärken die Autohäuser und Werkstätten ihre Anstrengungen in Sachen Qualitätssteigerung. Wenn die Autofahrer sich intensiv um Wartung und Pflege ihrer Fahrzeuge kümmern und fällige Termine zur Inspektion und Instandhaltung wahrnehmen, können sie dem TÜV-Termin gelassen entgegensehen. Schließlich gilt: Wer sein Auto regelmäßig zu den empfohlenen Inspektionsterminen in einer guten Fachwerkstatt warten lässt, hat bei der Hauptuntersuchung weniger Mängel an seinem Fahrzeug und überdies mehr Freude an sicherer individueller Mobilität. Besonders freuen würde es uns aber auch, wenn der kurze Check der Beleuchtungsanlage vor Fahrantritt zur Regel wird.“

Dass die Beleuchtungsanlage nämlich mitunter stiefmütterlich behandelt wird, zeigt auch die Verteilung der Mängelgruppen. Dort liegen „Licht, Elektrik“ weit vorne. Und das, obwohl die Kontrolle und Reparatur der Anlage in der Regel relativ einfach zu bewerkstelligen sind. Allerdings ist die Quote der erheblichen Mängel in diesem Bereich erneut gesunken. Daran hätten, so Grötker, auch die Hersteller mit der Entwicklung zuverlässiger und langlebiger Technik wie LED-Licht sicher ihren Anteil.

Insgesamt ergibt sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für die am häufigsten auftretenden Mängelgruppen „Licht, Elektrik“, „Umweltbelastung“, „Achsen, Räder, Reifen“ und „Bremse“. Je älter die Fahrzeuge bei ihrem TÜV-Termin sind, desto höher ist die Zahl derjenigen, die im ersten Anlauf keine Plakette bekommen. Die aktuellen TÜV Nord-Zahlen belegen: Bei der ersten HU im Alter von drei Jahren finden sich bei 6,1 Prozent der Autos erhebliche Mängel. Im Alter von fünf Jahren sind es schon 10,6 Prozent und so geht es weiter bis zu den Elfjährigen, von denen 30,9 Prozent zur Reparatur in die Werkstatt müssen. Nebenbei erzählt Grötker von einem Fahrzeug mit gebrochener Feder, die dem Reifen gefährlich nahe gekommen war. Bei einem vermeintlich unfallfreien Fahrzeug wurde ein erheblicher Schaden festgestellt.

Die durchschnittliche Laufleistung, die neben dem Alter auch als Grund für den Verschleiß und somit für Mängel anzusehen ist, liegt jetzt bei den Dreijährigen bei 49 311 Kilometern und bei den Elfjährigen bei 136 848 Kilometern.