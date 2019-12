Ein Fest für die Sinne

So bunt wie die Welt des Showbusiness selbst war am Sonntag die Weihnachtsgala der Musical- Company. Gleich zwei Mal trat das Ensemble im Haus der Bürger auf und begeisterte das Publikum. „Dass man so etwas in Steinfurt geboten bekommt“, meinte ein Besucher fasziniert. „Um etwas Vergleichbares zu sehen, muss man schon weit fahren.“ Der bunte Mix fröhlicher und dramatischer Melodien erfüllte den Saal vor farbenfroher Weihnachtskulisse. Sogar der „Stern von Bethlehem“ strahlte von der Bühne herunter.

„Anfang Januar 2020 ist die Musical Company sechs Jahre aktiv“, sagte Regisseur, Sänger und Darsteller Daniel Lücke . „Bis zum ‚kleinen Horrorladen‘ im November ist es ja noch eine ganze Ecke, darum wollten wir jetzt zum Jahresende noch etwas ganz Besonderes bieten.“ So studierten die Musikenthusiasten ein Potpourri von Songs aus Stücken ein, die bereits gespielt wurden ein und gaben Kostproben einiger Musical-Klassiker.

Fulminant starteten die hochmotivierten Akteure mit „Reeperbahn“ aus dem St. Pauli-Musical „Heiße Ecke“ in die Gala – und ernteten bereits dafür stürmischen Applaus. Mitreißend war das schnelle, rockige „Eigentlich bin ich ganz anders“ aus dem Udo-Lindenberg-Musical „Hinterm Horizont“. Rock-, Pop-, und Schlagerthemen, zum Teil hochemotional, wechselten sich ab. Jedes setzte seine ganz eigenen Akzente. Ein Trio interpretierte „Mamma Mia“, frisch wie am ersten Tag aus dem gleichnamigen Musical. Mit dieser Produktion, die 1999 in London ihre Uraufführung erlebte, kehrte das Abba-Fieber der Siebziger in die Popwelt zurück.

Gruselig-komisch wurde es beim „Lied vom Meister“ aus dem Musical „Dracula“, 2001 uraufgeführt und von der Company in 2016 auf die Bühne gebracht. „Ich habe die Stimme des Meisters vernommen und lauschte seinem Plan“, sang der Darsteller des irren Renfield, treuester Gefolgsmann des Fürsten der Finsternis. Damit versetzte er seinen Psychiater nicht nur in Erstaunen, sondern auch in Angst und Schrecken.

Viele weitere Stücke bereicherten die Veranstaltung. Darunter waren Kostproben aus dem Wolfgang-Petry-Musical „Wahnsinn“, „aus „La La Land“ und „The Greatest Showman“, eines der Lieblingsmusicals des Company-Ensembles.

Weihnachtliches Flair verbreitete nicht nur die aufwendige Dekoration mit Tannenbäumen und an den Bühnenrahmen gebeamten Sternen. In der Pause zog der Duft würzigen Glühweins durch das Haus. Gehört zu einer Weihnachts-Gala einfach dazu. Die charmante Moderation lag hauptsächlich in den Händen von Indra Teepe.