Der Hausmeister des St.-Gertudis-Hauses zeigte sich skeptisch. Er konnte sich nicht vorstellen, dass an einem Freitagnachmittag so kurz vor Weihnachten , viele Besucher zur neuesten Folge von „Hinter die Kulissen“ ins Horstmarter Altenwohnheim kommen würden. Doch seine Wette mit dem Heimleiter Hubert Wessel hat Paul Jungfermann glücklicherweise verloren. So freute sich der Hausherr und Gastgeber zur letzten Gesprächsrunde in diesem Jahr sogar einige interessierte Gäste von außerhalb in der vorweihnachtlich geschmückten Cafeteria zu begrüßen. Diese und die Bewohner des Hauses waren gespannt darauf, Usch Hollmann , die viele von ihren heiteren Kolumnen bei Radio RST und mehreren anderen Sendern sowie von ihren Auftritten als „Lisbeth“ kennen, einmal persönlich zu erleben. In bewährter Manier befragte Moderatorin Anni Lütke Brinkhaus, die 82-jährige Autorin und Kabarettistin, die 1999 den Kulturpreis des Kreises Steinfurt für ihr vielseitiges Engagement verliehen bekam.

Besondere Gabe der gebürtigen Schweizerin ist es, dass sie ihre Zuhörer oder Zuschauer zum Schmunzeln bringen kann. Ob als münsterländische Kunstfigur „Lisbeth“ oder mit ihren „Büchskes“, die Künstlerin schildert realistische Alltagserlebnisse, die zum Wiedererkennen und Lachen einladen.

Die Gründerin der Kabarettgruppe „Fünf freche Frauen“ scheint trotz ihres Erfolgs bodenständig sowie bescheiden geblieben zu sein. So wirkt sie völlig unaufgeregt und gibt ganz freimütig zu, dass sie eigentlich aus Langeweile zum Schreiben gekommen sei. Schuld daran seien die Sprachschwierigkeiten gewesen, die sie und ihre Geschwister in der neuen Heimat Niedersachsen gehabt hätten. Ihr Schweizer Deutsch und das Plattdeutsche hätten eben nicht zusammengepasst. Ein Lehrer förderte seine neue Schülerin, die ihre Aufsätze, die sie meistens freiwillig schrieb, immer vorlesen durfte.

Glück hatte die Autorin auch in späteren Jahren. So wurde sie von einem Verleger angesprochen. Der wollte gerne, dass sie ihre Redebeiträge zum Nachlesen aufschreibt. Ein Schritt, der ebenfalls von Erfolg gekrönt war, wie die Beliebtheit und Bekanntheit der Kabarettistin beweist. Ob denn schon mal richtig was bei ihren Auftritten schief gegangen sei, wollte Anni Lütke Brinkaus von ihrer Interview-Partnerin wissen. Vor möglichen Missgeschicken, wie Blacks out oder Text vergessen, hätten die fünf frechen Frauen mit einer Helferin hinter der Bühne entgegengewirkt, die den Text mitgesprochen habe und im Notfall aus der Patsche helfen konnte. Gerade gestern Nacht habe sie wieder einen Albtraum gehabt ohne Kostüm oder Manuskript auf der Bühne zu stehen, doch zum Glück sei sie dann wach geworden. Dass Usch Hollmann, dass so unumwunden zugibt, kommt beim Publikum gut an. Gebannt laust es der Geschichte, die die Besucherin aus ihrem Buch „Stille Nacht light“ vorträgt.

„Demnächst werde ich schon nach Ostern ‚Frohe Pfingsten‘ wünschen, um die Erste zu sein“, kündigt „Lisbeth“ aus purer Verzweiflung an, da ihr beim Weihnachtsgruß alle zuvor gekommen sind, und ihr nur noch ein frustrierendes „Danke gleichfalls“ als Entgegnung geblieben sei.