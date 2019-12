Um 22.20 Uhr war es dann soweit. Unter den Klängen des berühmten Mainzer Narhalla-Marsches erschienen die Majestäten des Vorstädter-Karnevals 2020, gefolgt von ihren Vorgängern. Das neue Saalprinzenpaar heißt Andreas I. Guderian und Sandy I. Guderian. Ihnen zur Seite steht Zerri Tim Nadirk. Vorsitzender Maik Stücken und das Schützenvolk begrüßten sie mit begeisterten „Vorstädter-Helau“ sowie „Karneval-Helau“-Rufen.

Nun ist noch genug Zeit einen Elferrat zusammenzustellen. Bis zur offiziellen Proklamation müssen sich alle noch ein wenig gedulden. Die steht am 8. Februar (Samstag) beim Vereinskarnevalsfest auf dem Programm.

So lange bleibt das „alte“ Prinzenpaar Olaf II. Eißing und Britta I. Füchter mit Zerri Kevin Eißing im Amt, denn sie haben ja noch wichtige Auftritte zu absolvieren. Bei der großen Prunk- und Galasitzung in der Buchenberghalle, beim Prinzenschützen-Karneval und bei den Wilmsbergern repräsentieren sie in den nächsten Wochen ein letztes Mal in ihrer Amtszeit die Vorstädter.