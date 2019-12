Zum Rad/-Wirtschaftsweg am Seller See schreibt Leser Jürgen Cieslik : „Vor dem Hintergrund der Gemeindegrenze sehe ich keine kurzfristige ,große Lösung‘ durch fahrbahnbreiten Ausbau. Man sollte sich deshalb mal die pragmatische Vorgehensweise unserer niederländischen Nachbarn anschauen. Dort verlaufen neben nicht ausgebauten landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen oft so genannte ,Fietspads‘, schmale durch Pfosten vom Hauptweg getrennte Radstreifen, die auf verschiedene Art und Weise befestigt und damit witterungsbeständig sind. Sicherlich eine kostengünstige Lösung gerade für nicht stark frequentierte Radrouten.“

Zum Radweg entlang der Straße Blocktor von der Bagno-Einfahrt an der Kommende bis zum Bahnübergang schreibt Leser Peter Günster: „Ich benutze mehrmals täglich den Radweg in Burgsteinfurt, vom Bahnübergang bis zur Einfahrt Bagno. Auf dem Hinweg rechts, auf dem Rückweg links... Wie zig andere auf dem gleichen Weg auch. Bis mich in der letzten Woche, auf Höhe der Tankstelle, eine Polizeistreife angehalten hat und mir mitteilte, dass ich auf der verkehrten Seite fahre und das 20 Euro kostet. Zu meinem Einwand, dass der Radweg 50 Meter weiter endet, sagte er nur: „Dumm geplant.“ Laut Straßenverkehrsordnung muss ich also aus dem Bagno kommend das Blocktor überqueren, dann den, meiner Meinung nach nicht einmal den Mindestanforderungen gerecht werdenden Radweg benutzen, zwei Straßen- und eine Tankstellenausfahrt passieren, um dann bei der Ausfahrt der Straßenmeisterei von Straßen.NRW außerhalb des Ortsschildes die Straße wieder zu queren – was ich eigentlich auch nicht darf, da die Beschilderung für die beidseitige Benutzung des Radweges fehlt. Dann fahre ich 300 Meter weiter und quere die Straße noch einmal um nach Hause zu gelangen! Das gleiche Prozedere müssen natürlich alle Schüler durchführen, die aus dem Bereich Johanniterstraße und dahinter liegenden Neubaugebieten nach Hause wollen.

Wenn man aus dem Bagno kommt, fällt sofort der neu installierte Radweghinweis nach links auf. Da wird kein Radtourist auf die Idee kommen, dass er zunächst die Straße zu überqueren hat. Auf der gegenüberliegenden Seite ist nicht einmal der Bordstein abgesenkt.“

Zur Schaltung der Ampel an der Kreuzung Nordwalder Straße/Breulstraße/Kolpingstraße schreibt Leser Michael Diegner: „An der Ampel gibt es immer noch die sogenannte „Bettelschaltung“, also eine Ampel, an der Radfahrer zunächst den Taster betätigen müssen, um grün zu bekommen. Der Sinn an dieser Stelle ist für mich nicht nachvollziehbar, zumal ich als rechtsabbiegender Autofahrer immer warte, wenn dort ein Fußgänger oder Radfahrer steht, weil ich davon ausgehen muss, dass dieser die Kreuzung überquert. Mein Vorschlag wäre, die Radfahrerampel parallel zur Autoampel zu schalten. Diese Verbesserung für Radfahrer und Fußgänger wäre ohne großen finanziellen Aufwand zu erreichen. Die Stadt Steinfurt hatte ich diesbezüglich im Oktober bereits angeschrieben – ohne jegliche Reaktion. Auch eine Erinnerung mit der Bitte um eine Antwort aus dem November blieb ohne eine Antwort. Vielleicht gibt es ja auch Argumente für die jetzige Schaltung, die ich dann aber gerne wüsste. So bin ich von dem Verhalten der Verwaltung enttäuscht.“