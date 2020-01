Borghorst -

Von Axel Roll

Die Grundstücksverhandlungen um die letzten 70 Quadratmeter, die später einmal Parkplatz werden sollen, gestalteten sich schwieriger als erwartet. Mittlerweile ist die Tinte unter dem Kaufvertrag trocken und der neue Eigentümer des Borghorster Bahnhofs kann die nächste Zielmarke ins Auge fassen: „Wir werden den Bauantrag in den nächsten Tagen bei der Stadt einreichen“, erläutert der Emsdettener Geschäftsmann Pero Vrdoljak. Dann soll es Schlag auf Schlag gehen. Zwei Jahre wird es alles in allem aber wohl dauern, bis in die tote Immobilie Leben eingekehrt ist.