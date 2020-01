Steinfurt -

Von Axel Roll

Für Eugen Oskamp wäre es der wirtschaftliche Supergau. „Ich müsste mein Geschäft schließen“, sagt der Borghorster Fotografenmeister. Wie viele seiner Kollegen in ganz Deutschland. Und darum hat er in den letzten Wochen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mitzuhelfen, das Vorhaben von Innenminister Horst Seehofer abzuwenden.