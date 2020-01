Neuer Pfarrer von St. Nikomedes Miteinander das Leben teilen und daraus den Glauben gestalten

Am Sonntag (26. Januar) wird Dr. Jochen Reidegeld als Leitender Pfarrer von St. Nikomedes in Steinfurt in sein neues Amt eingeführt. Der 51-Jährige war bislang stellvertretender Generalvikar des Bistums Münster und tritt die Nachfolge von Markus Dördelmann an. Vor seinem Wechsel von Münster nach Steinfurt hat Jochen Reidegeld Fragen von Stephan Kronenburg (Pressesprecher Bistum Münster) und Dirk Drunkenmölle (Zeitungsgruppe Münster) beantwortet. Von Dirk Drunkenmölle