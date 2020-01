Das Publikum hält den Atem an

Gleich drei Zugaben hat sich ein restlos begeistertes und überzeugtes Publikum am Samstagabend in der Bagno-Konzertgalerie bei dem Piano-Recital von Pietro de Maria erklatscht. Was der italienische KlavierProfessor da auch schon in seinem eigentlichen Konzertprogramm mit tiefer Musikalität vorgestellt hatte, war alles andere als kühl oder gar abgehoben akademisch. Das gesamte Programm und seine Vorstellung berührte auf höchst unterschiedliche Art.

Im ersten Teil hielten die Zuhörer fast eine dreiviertel Stunde lang regelrecht den Atem an, als Pietro de Maria nahezu bruchlos hintereinander drei Mazurken sowie die Ballade Nr.1 g-moll, das Nocturne op. 27 Nr. 2 Des-Dur und das wuchtige Scherzo Nr. 2 b-moll op. 31 von Frédéric Chopin in einem klugen musikalischen Spannungsbogen miteinander verband. Trotzdem leuchtete der Pianist jedes einzelne Stück auf mitunter überraschende Weise aus und gestaltete es farbenreich. Da trumpfte niemand unnötig protzend an den Tasten auf, führte aber die komponierte Wucht und andererseits die kantilenenhaften Passagen schlüssig und mit brillanter Spieltechnik vor.

Nach der Pause traute sich Pietro de Maria den ganz anders klingenden György Ligeti mit Auszügen aus dessen „Études pour piano“ – eine sicher eher ungewohnte Musik in der Bagno-Galerie - überzeugend und regelrecht fesselnd vorzustellen. Hier hörte man nicht nur Metall (Fém) oder entdeckte einen Regenbogen in seinen ganz unterschiedlichen Farben, sondern gewahrte auch den Rauch des die Treppe aus der Unterwelt heraufklimmenden Teufels, der in dem lang ausklingenden dumpf-dissonanten Schlussakkord regelrecht hörbar durch die Konzertgalerie waberte.

Das ihm am Schluss überreichte schöne Blumenbouquet gab er übrigens später im Foyer beim Signieren – ganz charmanter Italiener – an die kundige und aufmerksame junge Umblätterin weiter, die ihm in diesem klaviertechnischen Monsterwerk bestens assistiert hatte.

Vorher im Konzertsaal hatte der Instrumentalist noch drei leuchtende Liszt-Kompositionen gegeben, die in ganz unterschiedlichen Schattierungen und auf ganz eigene Art Kompositionen von Franz Schubert und Nicolo Paganini neu aufleben ließen.

Und mit Scarlattis Sonate g-moll, Chopins Walzer op. 64, Nr. 2 und einer klirrenden Pretiose von Jean-Philippe Rameau dann die eingangs erwähnten Zugaben, die erneut die stupenden Fertigkeiten und überzeugenden Fähigkeiten des Klavier-Professors Pietro de Maria im Steinfurter Bagno aufleuchten ließen.