Die Schöpfung bewahren

Mehr als eine Tradition geworden ist der Ökumenische Neujahrsempfang der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Steinfurt. „Es wird deutlich, was uns in Steinfurt verbindet und welche Themen uns bewegen“, sagte Pfarrer Guido Meyer-Wirsching, der die zahlreich erschienenen Gläubigen am Freitagabend in der Evangelischen Auferstehungskirche an der Fürstenstraße in Borghorst begrüßte. Dort gestaltete er gemeinsam mit Pastoralreferent Torsten Oster von St. Nikomedes eine Andacht, bevor der Empfang zum gemütlichen Beisammensein im Gemeindezentrum überging. Gastgeber war die Evangelische Gemeinde Borghorst-Horstmar-Laer, vertreten durch Pfarrer Holger Erdmann.

Gelebte Gastfreundschaft und freundschaftlicher Austausch prägten den Empfang, der sich auf ein ernstes Thema konzentrierte: die Bewahrung der Schöpfung. Der Klimawandel gehöre zu den drängendsten Problemen der Gegenwart. Jeder sei aufgefordert, ihm so gut er kann entgegenzuwirken. Das wurde in der zweifachen Schöpfungsgeschichte, die Meyer-Wirsching und Oster vortrugen, sowie in einem Impulsvortrag von Annika Heuermann deutlich.

Meyer-Wirsching las einen Text des Theologen, Pfarrers und Publizisten Jörg Zink mit dem verheißungsvollen Titel „Die letzten sieben Tage der Schöpfung“. Eine düstere Zukunftsvision, die Zink bereits 1979 vor dem Hintergrund einer Anti-Atom-Demonstration verfasste. Schockierende Gedanken über die Hybris der Menschen, die sich in der Geschichte so klug dünkten und die Erde doch innerhalb kürzester Zeit ruinierten. „Am zweiten Tage starben die Fische in den Industriegewässern, die Vögel am Pulver aus der chemischen Fabrik, das den Raupen bestimmt war, die Feldhasen an den Bleiwolken von der Straße, die Schoßhunde an der schönen roten Farbe der Wurst, die Heringe am Öl auf dem Meer und an dem Müll auf dem Grunde des Ozeans.“

Ganz anders hörte sich der „Traum vom Ende der Schöpfung“ aus der Feder von Inge Karner an. Oster las die Geschichte, in der es die Menschen schaffen, mehr und mehr das Ebenbild Gottes zu werden. Gegenüber den apokalyptischen Visionen von Zink ist dort vom vollkommenen Rüstungsstopp, von Grünanlagen, vom Sieg über die Krankheiten sowie der Abschaffung sozialer und politischer Unterdrückung die Rede. Wie die Welt tatsächlich aussehen wird, obliegt letztlich der Initiative jedes Einzelnen, der seine Kräfte sowohl destruktiv als auch konstruktiv einsetzen kann.

Annika Heuermann, eine junge Frau, die im Christlichen Verband für Arbeitswelt und Jugend (CAJ) als Jugendbildungsreferentin und in der Bewegung „Fridays for Future“ aktiv ist, hielt das Impulsreferat zum Thema „Klimawandel“. Sie betonte, dass die globale Verantwortung aller Menschen schnell eingefordert werden müsse. „Bei Klimaschutz ist jeder gefragt“, so Heuermann. Niemandem solle vorgeschrieben werden, wie er zu Leben habe, dennoch sei es angebracht zu prüfen, ob es zum Beispiel für die Autofahrt zum Bäcker oder die Flugreise in den Urlaub keine Alternativen gebe. Nach einem kurzen Grußwort von Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer trafen sich alle im Gemeindezentrum, um bei engagierten Gesprächen ein kaltes Buffet zu genießen.