Ein Bad im Jungbrunnen

Ein ganzes Jahr lang mussten die Besucher der Bagno-Konzertgalerie auf sie verzichten. Jetzt laden Zeus-Sohn Apollo und seine Schwester Diana am Eingang zum Zwischengang wieder ein zum Betreten von Europas ältestem frei stehenden Konzertsaal. Die beiden hölzernen Figuren waren aufwendig restauriert worden – von einer Fachfrau, die weiß, wie es gemacht wird: Waltraud Hustermeier, die als freie Restauratorin und Holzbildhauerin für den Burgsteinfurter Restaurationsbetrieb Lehmkuhl arbeitet, hat sich so intensiv dem göttlichen Geschwisterpaar gewidmet, dass sämtliche Alterserscheinungen verschwunden sind. Am Dienstag haben die Lehmkuhl-Mitarbeiter Bernd Steinkamp und Enrico Zschach das Duo nach ihrem „Bad im Jungbrunnen“ wieder an ihrem alten Standort aufgestellt – sehr zur Freude von Wolfgang Lübbers . Als Vorsitzender des Fördervereins der Konzertgalerie hatte er die Restauration in Auftrag gegeben.

Rund zehn Jahre nach der Wiederentdeckung der von einem unbekannten Künstler des 18. Jahrhunderts sehr filigran ausgestalteten Figuren war es an der Zeit für eine Generalüberholung. „Durch die wechselnden Temperaturen im Foyer, verbunden mit Schwankungen der Luftfeuchtigkeit, hatte das Material sehr gelitten“, weiß Bernd Steinkamp. Risse taten sich auf, auch, Abschalungen der Versiegelung. Nach der Behandlung strahlen Diana und Apollo nun wieder in neuem Glanz.

Perfekt erscheint die Illusion von der Steinfigur, nein es ist Holz, im Fall des Apollo ein Eichenstamm, das seinerzeit verwendet worden war. Die Männer merken es beim Transport: Apollo hat Gewicht, „mehr als 100 Kilo sind es sicher“, schätzt Zschach. Leichter, weil nicht aus dem Vollen geschnitzt, ist Diana.

Es ist einem Zufall zu verdanken, dass die beiden Götterfiguren seinerzeit gefunden wurden. Viele Jahre lang schlummerten sie im Verborgenen. „In der hinteren Ecke einer Remise auf dem Gelände des Burgsteinfurter Schlosses“, erinnert sich Lübbers. Als sie entdeckt wurden, habe man sich als Bagno-Förderverein ihrer gerne angenommen. „Obwohl nicht sicher ist, dass sie einen Bezug zur Geschichte des Bagnos haben und sie in einem sehr schlechten Zustand waren“, wie der Vorsitzende ergänzt. Indes: Sie passten zweifelsfrei formidabel zum Stil der Konzertgalerie und so ließ der Verein sie aufwendig restaurieren – auch seinerzeit vom Betrieb Lehmkuhl.

Und jetzt eine erneute Generalüberholung. Wie teuer sie war? Einen genauen Betrag lässt sich Lübbers nicht entlocken, aber vierstellig fällt die Rechnung wohl aus. „Wir waren darauf vorbereitet“, sagt der Vorsitzende und er versichert: „Wir werden uns als Förderverein auch weiter um die beiden Figuren kümmern.“

Gut möglich, dass es bis zur nächsten Restaurierung ein wenig länger dauern wird. Hat doch die Firma Lehmkuhl vor einem Jahr einen Datenlogger im Foyer angebracht, der seitdem Lufttemperatur- und -feuchtigkeitswerte aufgezeichnet hat. Die Ergebnisse werden nun ausgewertet – und daraus Konsequenzen gezogen. Keine Frage: Apollo und Diana verdienen beste Behandlung – schließlich mussten sie lange genug im Dunkeln in einer zugigen Remise verbringen.