„Höchste Zeit für konkrete Maßnahmen“

„Es hilft nicht, länger die Augen zu verschließen. Spätestens jetzt, nach der vielfältigen und fundierten Reaktion aus der Bürgerschaft auf die Berichterstattung der Zeitungsgruppe Münster zum mangelhaften Zustand des Radwegenetzes in Steinfurt sollten alle politischen Kräfte verstanden haben, dass es höchste Zeit wird, konkrete Maßnahmen zu ergreifen“, schreibt die GAL-Fraktion in einem Pressebericht. In diesem Zusammenhang weist sie daraufhin, dass sie während der Haushaltsberatungen beantragt hat, 40 000 Euro für Sofortmaßnahmen bereitzustellen, um kurzfristig erste Verbesserungen erreichen zu können. Die Partei bedauert: „Ohne Erfolg. Alle anderen Fraktionen von CDU bis Bündnis 90/ Die Grünen verweigerten ihre Zustimmung.“

„Wer aber Menschen gewinnen will, vom Pkw aufs Fahrrad oder Pedelec umzusteigen, muss für eine attraktive Infrastruktur sorgen“, so Corinna Niehus, Mitglied des GAL-Vorstands und der Ratsfraktion. Zugeparkte Seitenstreifen, träge Ampelschaltungen, tiefe Schlaglöcher in Wirtschafts- und Radwegen machten den Radverkehr ebenso unattraktiv wie fehlende Beschilderungen oder zusammengeschusterte Wegeverbindungen, bei denen Radfahrer stets als untergeordnete Verkehrsteilnehmer behandelt würden.

Die GAL-Fraktion will sich daher auch kurzfristig für eine Beseitigung von Mängeln einsetzen: „Wenn eben möglich, müssen hierfür Mittel aus dem allgemeinen Haushalt aktiviert werden“, so Fraktionssprecher Christian Franke.

Schülerinnen und Schüler des Hermann-Emanuel-Berufskolleg haben gerade erst mehr Verkehrssicherheit am Bahnhof im Stadtteil Burgsteinfurt gefordert (wir berichteten). „Dieses würde sowohl für den Fuß- und Radverkehr mehr Sicherheit bedeuten“, erklärt GAL-Sprecher Jonas Ewering. Auch in dieser Frage sei die GAL-Fraktion schon initiativ geworden: seit Anfang Oktober liegt der Stadtverwaltung ein entsprechender Antrag vor, um die Verkehrssicherheit an der Bahnhofstraße zu erhöhen. „Noch warten wir auf eine konkrete Rückmeldung aus dem Rathaus“, erklärt die GAL abschließend in ihrer Pressemitteilung.