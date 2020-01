Mutter muss fast vier Jahre in Haft

Die Dosis war so groß, dass Laura die ganze Zeit in Lebensgefahr schwebte. Jederzeit hätte ihre Atmung aussetzen können. „Das hätte jederzeit zum Tod von Laura führen können“, sagte die Richterin. Weil das Kind von dem Medikament abhängig wurde, musste es zudem einen Entzug durchstehen, der fünf Wochen dauerte und in dem das Kind Fieber, Schwitzen, Unruhe und einen stundenweisen Schlaf aushalten musste. Inzwischen hat sich das Kind erholt, lebt bei seinem Vater und macht deutliche Fortschritte.

Dass Laura Methadon schluckte, kam nur heraus, weil die Mutter das Kind wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus brachte. Dort stellten die Krankenschwestern fest, dass Laura ungewöhnlich müde und schlaff war. Als Mitarbeiter des Landschaftsverbands, bei dem die Mutter wegen ihrer Sucht in Behandlung war, nicht ausschlossen, dass das Kind Medikamente verabreicht bekommt, führten die Ärzte der Uniklinik Münster ein Drogenscreening durch. Das offenbarte so viel Methadon im Körper des Kindes, dass die Ärzte die Werte zunächst für nicht möglich hielten und einen zweiten Test durchführen ließen. Als der zum gleichen Ergebnis kam, riefen sie die Kripo.

Warum die Angeklagte zu dem Methadon griff, „konnte die Kammer letztlich nicht aufklären“, erklärte die Richterin. Die Mutter hatte erklärt, damit ihrem Kind einen besseren Schlaf ermöglichen zu wollen. Das ist nicht logisch, weil Methadon nicht beim Einschlafen hilft, sondern eher den Tag-Nacht-Rhythmus stört. Das Gericht vermutete eher ein Bündel von Problemen und eine Überforderung der Frau.

Deren Leben lag nach einer 13-jährigen Medikamentenabhängigkeit ohnehin in Trümmern: Schmerz- und Schlafmittel beherrschten sie, ließen sie Rezepte fälschen und deswegen Ausbildungsstellen verlieren. Sie benutzte Briefköpfe von Schreiben ihres Arbeitgebers, um sich bei Ärzten Rezepte für Medikamente zu besorgen, hatte zum Schluss Schulden von 11 000 Euro, die sie für Online-Ärzte und Medikamente aus dem Internet ausgegeben hatte. Beim Aufwachen dachte die Steinfurterin als erstes an Methadon, meinte Richterin Oen am Donnerstag. Sie musste immer wieder genau überlegen, wie sie sich das Medikament besorgt, ohne dass ihr Freund das merkt und nebenbei ihr Kind betreuen.

Da ihre Persönlichkeit trotz der Sucht unverändert sowie eine psychische Krankheit nicht nachweisbar und die 34-jährige Frau damit schuldfähig ist, verurteilte das Landgericht die Frau wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen schwerer Körperverletzung. Das Sorgerecht hat sie ohnehin schon verloren. Und wann wieder Kontakt zu ihrer Tochter möglich sein wird, ist heute noch nicht absehbar.