Geteilte Meinung zur Altersgrenze

In drei Wochen sind die Straßen in Steinfurt wieder gefüllt mit Jecken , Narren und bunten Wagen, aus denen Süßigkeiten geschmissen werden. Am Rosensonntag, dem 23. Februar wird der Umzug wie gewohnt um 14. 11 Uhr starten und die Stadt voll sein mit Indianern, Piraten und allerlei anderer Verkleideten.

Für die Jugendlichen in Borghorst ist dies immer eines der großen Events, denn egal ob jung und alt, Karneval scheint immer zu begeistern. Seit einigen Jahren ist es für viele Jugendliche allerdings nicht mehr so einfach, nach dem Umzug noch weiter Karneval zu feiern. Das große Festzelt auf dem Neuen Markt ist nur für Volljährige geöffnet. Das sorgte damals für einige Diskussionen und ist auch bis heute noch Thema bei der lokalen Jugend. Erstmals 2017 wurden sowohl Zelt als auch die anderen Partylocations für Minderjährige gesperrt.

Fast schon bedrohlich wirkten die Reaktionen einiger Jugendlicher. 2017 sagte Celina Ungruhe , damals 17, der Jugendfrei-Redaktion: „Die Jugendlichen werden nach dem Umzug wohl nicht nach Hause gehen, so dass es in der Stadt oder woanders genauso gut eskalieren kann.“ Im Vorjahr kam es in einigen Zelten zu kleineren, alkoholbedingten Vorfällen Minderjähriger, die von den Volljährigen teilweise in den Zelten harten Alkohol bekommen haben. Daraufhin kam die Änderung, die auch heute noch gilt.

Trotz des vielen Gegenwinds gibt es neben den Veranstaltern auch viele, die sich sehr gut mit der neuen Regelung anfreunden konnten. So zum Beispiel Niklas Swoboda aus Nordwalde: „Die Zeltpartys in Borghorst sind jedes Jahr ein Highlight an Karneval. Ich finde es gut, dass die Partys erst ab 18 sind, denn meiner Meinung nach ist das nichts für 16-Jährige. Das Einzige was mich stört, ist, dass die Party meistens schon so früh vorbei ist. Dafür fängt sie aber auch im Mittag schon an.“

Jonas Kienast, 18 Jahre, sieht es etwas anders. „Karneval ist ein tolles Fest. Jedes Jahr feiern viele Jugendliche zusammen und sind gut drauf. Dass die Partys in Borghorst erst ab 18 sind, finde ich blöd. Die eigentliche Jugend wird von dem Event ausgeschlossen.“ Es allen recht zu machen, wird den Veranstaltern wohl sowieso nicht gelingen.

Kai Laukemper, Vorsitzender der Prinzen-Schützen, die die Zeltparty auf dem neuen Markt mitorganisieren, zieht eine positive Bilanz, weiß aber auch, dass die Lösung nicht alle glücklich macht: „Die Erhöhung der Altersgrenze hat sich bisher sehr positiv ausgewirkt. Das Ordnungsamt hat uns mitgeteilt, dass es seitdem deutlich ruhiger auf dem Festgelände zuging. Allerdings ist es bei uns auch immer wieder Thema gewesen, die Altersgrenze etwas abzusenken. Wir wollen natürlich gerne, dass auch die Unter 18-Jährigen wieder richtig Karneval feiern können, allerdings liegt diese Entscheidung nicht nur bei uns. Es ist immer noch eine Gemeinschaftsentscheidung der Vereine und auch der Stadt. Trotzdem suchen wir nach wie vor nach Alternativen. Eine davon ist, dass unsere Vereinsmitglieder, die tatkräftig den Umzug unterstützen, also Tanzgarde und Spielmannszug zum Beispiel, schon mit 16 ins Zelt dürfen. Wir wollen unsere eigenen Leute nicht von den Feierlichkeiten ausschließen, an denen sie beteiligt sind. Eine große Lösung für alle Jugendlichen haben wir noch nicht gefunden. Wenn man ein zweites Zelt aufbaut, in das auch Minderjährige drauf dürfen, würde dieses einen langen Rattenschwanz hinter sich herziehen. Wer organisiert es, wer steht dafür gerade, bekommt man dafür eine Genehmigung? Wir hoffen aber, dass wir eine Möglichkeit finden, dass alle glücklich werden.“

Alexander Jacob &

Max Roll