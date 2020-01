Chance für Start-ups im Handwerk

Absolventen der Fachhochschule, die mit einer Innovation als sogenanntes Spin-off erste Schritte in die Selbstständigkeit machen wollen, bietet sich dafür im Gründerpark GRIPS direkt am Campus Steinfurt die Möglichkeit. Was aber ist mit jungen Handwerks- und Gewerbebetrieben, die ein ähnliches Ziel verfolgen und allein deshalb schon nicht an die Stegerwaldstraße ziehen können, weil ihre Produktion mit Emissionen verbunden ist, die dort nicht zulässig sind? Für sie könnte sich möglicherweise schon bald eine Lösung in Form eines sogenannten Gewerbehofes auftun. Die Stadtverwaltung ist derzeit intensiv mit den Vorbereitungen für die Etablierung eines solchen Standortkonzepts im verkehrsgünstig gelegenen Seller Esch beschäftigt.

„Herr Schröder und ich verfolgen die Idee schon seit mehr als einem Jahr“, berichtet die städtische Wirtschaftsförderin Debbie Kattenbeck auf Anfrage. Hintergrund sei, dass sowohl sie als auch der Technische Beigeordnete zunehmend Anfragen von jungen Unternehmen und Start-ups nach kleineren Gewerbeflächen bekämen. Dass die Nachfrage für ein solches Konzept mehr als gegeben ist, zeige sich auch daran, dass die Lagerräume und Büro im Wilmsberg-Campus in Borghorst schnell ausgebucht gewesen seien. „Auch die WESt unterstützt uns ausdrücklich in unserem Bemühen, einen Gewerbehof in der Stadt einzurichten“, so Kattenbeck.

Realisiert werden soll das Projekt auf einem rund 19 000 Quadratmeter großen Areal südlich der Ochtruper Straße (L 510) schräg gegenüber dem Kreisbauhof, das die Stadt im Jahr 2018 erworben hat. Im Flächennutzungsplan ist dieses als Gewerbliche Baufläche dargestellt. Es muss indes noch ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Aufstellungsbeschluss für den Bauleitplan Nummer 63b „Gewerbegebiet Seller Esch, Teil III“ soll der Planungsausschuss in seiner Sitzung in der kommenden Woche fassen. Nach der ersten Bürgerbeteiligung und einer Abschätzung der eingegangenen Bedenken soll dann die Ausschreibung für einen Betreiber auf den Weg gebracht werden, der als Investor auch die Errichtung des Objekts in die Hand nehmen soll. „Wir hoffen, dass die ersten Mieter 2021 einziehen können“, antwortet Debbie Kattenbeck auf die Frage, wann der neue Gewerbehof an den Start gehen könnte.

Das Konzept des Gewerbehofes wäre nach Meinung der Stadt nicht nur eine sinnvolle Ergänzung zu den mehrheitlich größeren Betrieben im bestehenden Gewerbegebiet Seller Esch, sondern auch zum bestehenden GRIPS an der Fachhochschule. Als potenzielle Mieter kämen in erster Linie Start-ups aus Steinfurt selbst in Betracht, zudem könnten Räume für Spin-offs zur Verfügung gestellt werden, wenn im GRIPS vorübergehend Platzmangel herrsche. Debbie Kattenbeck: „Wir wollen mit dem Gewerbehof Jungunternehmern ein unkompliziertes Angebot machen, ihre Innovation auf dem Markt zu etablieren.“ Die Dienstleistungspalette umfasst unter anderem auch die Zurverfügungstellung von Besprechungsräumen und die Übernahme von Sekretariatsaufgaben.

In vielen Städten und Gemeinden gibt es bereits eine solche Einrichtung. Die Stadtverwaltung nimmt sich unter anderem den Gewerbehof in Enschede/NL als Vorbild. Der Technische Beigeordnete Hans Schröder verfügt aufgrund früherer Tätigkeit in den Niederlanden über einschlägige Kontakte.