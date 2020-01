Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer wird bei den Kommunalwahlen im September, wenn sowohl ein/e neue/r Bürgermeister/in als auch ein neuer Rat gewählt werden, aus dem Amt heraus für eine zweite Amtsperiode im Steinfurter Rathaus kandidieren. Das ist das einstimmige Ergebnis der Beratungen, die der FDP-Vorstand in seiner jüngsten Sitzung getroffen hat.

Bögel-Hoyer dankte ihren Parteifreunden für die „Freigabe“ und erneute Unterstützung. Sie wolle mit diesem Schritt signalisieren, auch in Zukunft die Zusammenarbeit mit allen Steinfurter Ratsparteien zu suchen und einen kollegialen Austausch zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung der Liberalen.

„Claudia Bögel-Hoyer hat ihr Amt in den vergangenen vier Jahren immer überparteilich ausgeübt. Sie hat es nicht verdient, in einen Parteienwahlkampf hineingezogen zu werden“, betont FDP-Stadtverbandsvorsitzende Kira Jörg in der Mitteilung. Weiter heißt von Bögel-Hoyer dort: „Ich mache keine Parteipolitik. Mir geht es um die Menschen. Daher werde ich meine Entscheidungen auch weiterhin ausschließlich am Wohl der Stadt orientieren und nicht irgendeiner Partei.“

Die FDP sei stolz darauf, dass man 2015 mit Claudia Bögel-Hoyer eine Kandidatin ins Rennen geschickt habe, die „einen Super-Job“ mache und ganz nah bei den Menschen sei, so Jörg weiter. Deshalb habe die FDP dieses Zeichen gesetzt. Bögel-Hoyer habe alle ihre Wahlversprechen gehalten, getreu ihrem Motto: „Hören was ist. Machen was geht.“