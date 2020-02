Für Steinfurt in die Offensive

Steinfurt -

Mit fachlicher Verstärkung durch einen Insider diskutierten die Steinfurter Grünen am Samstag über Zukunftsperspektiven für Steinfurt: Kein Geringerer als der ehemalige Leiter des Kreisamtes für Klimaschutz und Nachhaltigkeit und Begründer des Vereins „Wie wollen wir leben?“, Uli Ahlke, war als Moderator in die Familienbildungsstätte gekommen. Viele gute Visionen und Pragmatismus haben den Workshop geprägt, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.