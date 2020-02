Von Arm bis Darm, von Herz und Schmerz

Weil eben ganz viele Menschen daran leiden. Um sich noch schneller auf aktuelle Trends einstellen zu können, arbeiten die Verantwortlichen erstmalig mit Halbjahresprogrammen. „Vorher mussten wir immer in ganzen Jahren denken“, erläuterte Abed Daka von der Allesgut-Apotheke, warum es erstmalig kein gebundenes Programmheft für 2020 gibt.

Der Startschuss fällt bereits in einer Woche, am 11. Februar. Der Darm, das große Immunsystem lautet dann das Thema. Dr. Barbara Herrmann ist überzeugt, dass dieser und auch die weiteren geplanten Gesundheitsvorträge, für die allesamt angesehene Experten gewonnen werden konnten, auf eine breite Resonanz stoßen werden. „80 Zuhörer und mehr konnten wir bislang immer begrüßen“, so die Direktorin des Kulturforums. Bei Themen-Hits wir Patientenverfügung, Herzerkrankungen oder Schmerzen waren die Vorträge auch schnell ausverkauft, wie Abed Daka betonte.

Das Programm für die zweite Jahreshälfte steht zwar erst in groben Zügen, die Macher sind sich aber einig, dass es dann auch alternative Veranstaltungsformen wie Exkursionen zur Diabetiker-Messe in Düsseldorf oder Workshops, zum Beispiel zum geplanten elektronischen Rezept, geben soll. Ebenfalls fest in der Planung ist eine Veranstaltung über Sinn und Unsinn von Homöopathie. „Das Schöne an allen Angeboten“, sagt Dr. Barbara Herrmann, „ist die Tatsache, dass man nicht krank sein muss, um dort hinzugehen.“