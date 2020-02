Viele Interessen müssen unter einen Hut

Borghorst -

Während das Websaalgelände seinen Dornröschenschlaf schläft, wird in Luftlinie 200 Meter entfernt „stramm dran gearbeitet“, so Stefan Albers als zuständiger Fachdienstleiter im Rathaus, dass sich auf dem 25 000-Quadratmeter-Areal schon bald was bewegt. Bevor die letzten Ruinen aus der glorreichen Kock-Texilära beiseitegeräumt werden können, muss eine Planung her, die die Interessen aller Beteiligten unter einen Hut bekommt.