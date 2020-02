Vom Mond direkt in die Hölle

So ein Dreigestirn, das kommt viel rum. Frank, Anja und André, die waren im Wilden Westen, in Urwäldern, im Zauberland, in der Rappelkiste, feierten eine Party auf dem Mond, um dann in der Hölle, die sich ausgerechnet im Pfarrhaus auftat, mit einer Horde Teufelchen anzustoßen. Aber so ist das, wenn es Weiberfastnacht wird und Prinz, Prinzessin, Zerri sowie die Weißjacken – für närrische Verhältnisse – in aller Herrgottsfrühe zur Tour durch die Kindergärten starten.

Wer weiß, ob das Trio den Morgen so souverän durchgestanden hätte, wenn es nicht früh um sieben das traditionelle Tollitäten-Frühstück in der Narrenhochburg Schünemann gegeben hätte. Danach war der närrische Hochadel jedenfalls fit für Cowboyspiele im Kindergarten St. Martin, Schuh-Puzzle mit echten Schuhen der Prinzessin im Awo-Kiga, Tiergeräusch-Memory in Don-Bosco, Raumschiff-Schnellaufwickeln im Kolpingkindergarten, Feuerwehrwagen-Wettfahrten in St. Josef sowie die diversen Ehren- und Gruppentänze gar nicht mitgerechnet. Für den Prinzen gab es zwischendurch im Awo-Kindergarten die bekannte Bockwurst am Hutband mit Senf, die er traditionell ohne den Einsatz der Hände, dafür mit einer großen Serviette essen muss.

Dreigestirn besucht die Kindergärten 1/44 Das Steinfurter Dreigestirn und Gefolge besuchten zum Abschluss den neuen Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld Foto: Axel Roll

Zehn Kindergärten standen für die Karnevalisten auf der Besuchsliste. Überall war der Einsatz der Narren gefragt. Foto: Axel Roll

Die Freude bei dem Narrennachwuchs war groß. Foto: Axel Roll

Die Kinder hatten lustige Choreografien einstudiert. Foto: Axel Roll

Eine Wettfahrt mit einem Feuerwehrauto wartete im Kindergarten St. Josef auf das Dreigestirn. Foto: Axel Roll

Horch, was kommt von draußen rein – in diesem Fall der Stadtprinz. Foto: Axel Roll

Mitmachen war angesagt. Foto: Axel Roll

Die Kinder machten den Großen die Tänze vor. Foto: Axel Roll

Die Prinzessin bekam natürlich auch überall einen Orden Foto: Axel Roll

Dass Anja und Frank gelenkig sind, das bewiesen sie in der Rappelkiste bei einem ganz speziellen Tanz. Foto: Axel Roll

Konfetti für das Dreigestirn Foto: Axel Roll

Eine kleine und eine große Prinzessin. Foto: Axel Roll

Die Funkenmariechen mussten vortanzen – und gaben alles. Foto: Axel Roll

Schnellwickeln mit Gummihandschuhen. Hier hatte der Prinz der Nase vorn. Foto: Axel Roll

Applaus von den Kindern. Foto: Axel Roll

Die Kindergartenkinder hatten ihren Spaß. Foto: Axel Roll

Gruppenbild mit Dreigestirn Foto: Axel Roll

Zerri Andre besuchte Sohn Silas im Kindergarten. Foto: Axel Roll

Feierliche Zeremonie: Die Prinzessin bekommt einen Orden. Foto: Axel Roll

Daumen hoch beim Tanz. Foto: Axel Roll

Die Bockwurst am Band serviert jedes Jahr der Awo-Kindergarten an der Schützenstraße Foto: Axel Roll

Zunge raus – im Karneval ist das erlaubt. Foto: Axel Roll

Die Weißjacken betreuen das Dreigestirn auf seiner anstrengenden, aber ungemein lustigen Tour. Foto: Axel Roll

Hier muss Frank seine Prinzenmütze gegen ein Geweih eintauschen. Foto: Axel Roll

Frank lässt sich schön machen. Foto: Axel Roll

Steinfurt, helau. Foto: Axel Roll

Da haben wir den Schuhsalat. Frank hilft, ihn zu sortieren. Foto: Axel Roll

Wie der Kindergarten an die Schuhe von Anja kam, blieb sein Geheimnis. Foto: Axel Roll

Frank reitet durch den Wilden Westen, natürlich stilecht mit Cowboyhut Foto: Axel Roll

Bei den jungen Damen ist jedes Jahr das Prinzessinnen-Kostüm der Hit. Foto: Axel Roll

Prinzessin Anja darf auf einem Thron Platz nehmen. Foto: Axel Roll

Anja im Gespräch mit dem Narren-Nachwuchs Foto: Axel Roll

Da kam die Mittagspause beim neuen Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld gerade recht. Der kehrte bei seiner Begrüßung sein Innerstes nach außen, ließ die Hymne des BVB spielen und sagte dann, dass er am liebsten jedes Kind in Steinfurt mit zweiten Namen Borussia taufen würde. Das fanden bis auf Zerri André alle super. Der hat das Maskottchen des 1. FC Köln an seinem Zepter. Was den Pfarrer auf die Idee brachte, Jesus als neuen Trainer für die Kölner zu vermitteln. „Der ist immer dort, wo die Not am größten ist.“