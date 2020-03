Es ist die Nachricht der Woche in der Musikwelt . Die alten Rocker von Genesis gaben in der Morgensendung des Radiosenders „BBC2“ ihre Rückkehr bekannt. Alle drei alten Mitglieder, Tony Banks , Mike Rutherford und Phil Collins, sind mit an Bord, das erste mal seit 13 Jahren. Direkt dazu gibt es eine Tour, die sich aber erstmal nur auf Großbritannien beschränkt. Ob sie noch den Schritt von ihrer Insel wagen, bleibt abzuwarten.

Ozzy Osbourne ist mit seinem hohen Alter noch voller Tatendrang. Dies hat er mehrfach bewiesen. Auch wenn es in letzter Zeit viele gesundheitliche Rückschläge gab, will der „Prince of Dark­ness“ nicht aufgeben. Auch wenn er momentan noch keine Live-Shows spielen kann, will er nicht untätig bleiben. Im März noch will er die Arbeiten an einem neuen Album beginnen. Anscheinend kann der Sänger nicht ruhig sitzen bleiben. Er hofft, im März nicht nur mit dem Songwriting beginnen zu können, sondern auch schon erste Tracks aufzunehmen.

Max Roll

