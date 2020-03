Borghorst/Ladbergen/Saerbeck/Ibbenbüren -

Von gpg

Zwei Brüder aus Borghorst und Ladbergen stehen derzeit vor der Strafkammer des Amtsgerichts in Ibbenbüren, weil ihnen vorgeworfen wird, einen Brand in einer Gewerbehalle, in der sich Neu und Gebrauchtwagen sowie wertvolle Oldtimer standen, gelegt zu haben. Der Schaden beträgt rund zwei Millionen Euro. Die Angeklagten schweigen – der Leidtragende des Falls ist aber ein anderer, der zunächst verdächtig wurde.