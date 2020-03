Borghorst -

Spätestens am kommenden Montag (16. März) wird der zweite zentrale „Abstrich“-Container im Kreis Steinfurt in Betrieb genommen: Der sogenannte „Abroll-Behälter Aufenthalt“ ist bereits an das Marienhospital in Borghorst gestellt worden, teilt der Kreis Steinfurt in einer Presseinformation mit.