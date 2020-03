Burgsteinfurt -

An der Horstmarer Straße hat es am Samstagabend in einer Garage gebrannt. Zwar waren Feuerwehr und Polizei schnell vor Ort, ein Gebäudeschaden konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Zudem deutet in diesem Fall vieles auf eine Brandstiftung hin, die Brandstelle ist deshalb beschlagnahmt worden.