Wie auf der Autobahn: Abstand halten

Burgsteinfurt -

Wie auf der Autobahn: Überall hängen Abstand-halten-Schilder. Anders als auf Deutschlands schnellsten Straßen hält sich hier auf dem Kopfsteinpflaster der Burgsteinfurter Altstadt aber jeder dran. Und das ganz ohne Polizei. Was manchmal nicht so einfach ist. Wenn Dirk Borgmann zum Beispiel die Schlange vor seinem Geflügelstand nicht so schnell abarbeiten kann, kommen sich die Kunden hinten in der Reihe mit den Käse-Käufern von Christian Althues ins Gehege. Herausforderungen der besonderen Art in Zeiten von Corona.