Bejagung ist erstes Mittel der Wahl

Werdie regelmäßig vom Kreis Steinfurt aktualisierte Unfallkarte auf dessen Homepage aufruft, der bekommt es ob der vielen eingezeichneten Punkte unmissverständlich vor Augen geführt: Die Zahl der Wildunfälle steigt stetig – auch im Gebiet der Stadt Steinfurt. Vor allem das Rehwild ist betroffen. Allein 152 Tiere dieser Wildart kamen im vergangenen Jahr auf den Straßen der Kreisstadt zu Tode. Kreisweit waren es sogar mehr als 2600. Die Kreisjägerschaft hat im vergangenen Jahr daher die Initiative ergriffen und eine Arbeitsgruppe „Rehwildunfallprävention“, kurz RUP, gebildet. Mit im Boot sind eine ganze Reihe von Institutionen, so unter anderem die Straßenbaulastträger, das Straßenverkehrsamt, die Landwirtschaft und die Kreispolizeibehörde . Spezielle Obleute beraten die Hegeringe praxisnah.

Jürgen Bauland von der Kreispolizei arbeitet bei diesem Projekt mit. Er ist zugleich aktiver Jäger und informiert auf Vorträgen Hegeringe und Landwirtschaftliche Ortsverbände über Maßnahmen, die im Rahmen der RUP durchgeführt werden. Dass die Rehwildpopulation in den vergangenen Jahren so stark zugenommen hat, führt der Wildexperte auf eine ganze Reihe von Faktoren zurück. Da ist zum einen die Forstwirtschaft: „Die Tendenz zur Naturverjüngung und das Setzen auf Mischkulturen kommen dem Rehwild entgegen“, sagt Bauland. Die Rehe fänden als Waldrandbewohner gut Deckung und seien schwieriger zu bejagen. Der Klimawandel habe die Entwicklung der Population weiter begünstigt. „Es gab zuletzt kaum noch strenge Winter, dafür aber mehr und mehr Mastjahre, in der viele Baumfrüchte anfielen“, bemerkt Bauland. Was die Landwirtschaft betrifft, stellten zum Beispiel der Anbau von Buchweizen oder Raps ein attraktives zusätzliches Nahrungsangebot dar. „Das löst Wanderungsbewegungen und damit auch Straßenquerungen beim Wild aus“, weiß Bauland.

Mit einem ganzen Katalog von Maßnahmen will die Jägerschaft in Abstimmung mit allen Beteiligten der RUP gegensteuern. Das geschieht mit sogenannten Wildwarnern, die als blaue Reflektoren an Leitpfosten zu sehen sind. Dies sei eine recht effektive Methode, um das Wild von der Straße fernzuhalten, was wissenschaftliche Studien belegten.

Abseits der Straßen angebrachte Salzlecksteine sollen die Tiere vom Verkehr fernhalten, insbesondere, wenn im Winter Salz gestreut wird. Das Setzen von sogenannten Duftzäunen oder Beschilderungen, die die Autofahrer warnen, gehören ebenfalls in die Liste der Präventionsmaßnahmen.

Wichtigstes und effektivstes Mittel der Wahl sei aber die Bejagung des Wildes in Straßennähe. Bauland nennt es angesichts der Alternative Unfall- oder Seuchentod praktizierten Tierschutz. „Es ist besser, den Konkurrenzdruck in der Population frühzeitig herauszunehmen als einen Tod auf der Straße zu provozieren“, gibt er die Argumentation der Kreisjägerschaft wieder. Das Umweltministerium hat die Erlaubnis der Jagd auf Schmalrehe und Böcke aktuell auf den 1. April vorgezogen. In erster Linie, um Aufforstungsmaßnahmen zu unterstützen. Der Verkehrssicherheit sei die Maßnahme aber auch dienlich, sagt Bauland.

Dass die genannten Maßnahmen Erfolg zeigen können, wird anhand der L 510 deutlich. Die beiden Steinfurter Ortsteile werden durch sie verbunden. „Dort ziehen die Jäger zweier Reviere seit rund fünf Jahren gemeinsam an einem Strang“, berichtet Bauland. Der Anteil der Tiere, die dem Verkehr zum Opfer fallen (Verkehrsfallwild), sei seitdem von rund 30 auf unter zehn Prozent gefallen.

Finanzielle Unterstützung für das gesamte Vorhabenbündel gibt es vom Kreis Steinfurt: Der Kreistag hat der Kreisjägerschaft für 2020 einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro für Maßnahmen im Rahmen der RUP gewährt.