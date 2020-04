In den Tüten hatten Vater und Tochter Desinfektionsmittel und Arbeitshandschuhe von ihren Sponsoren Krone und der Nutzfahrzeugmesse gepackt.

Beide engagieren sich schon seit vielen Jahren für die Trucker, Bernickel ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Doc-Stop“, der unter anderem schnelle ärztliche Hilfe für die Könige der Landstraße organisiert. In dieser Funktion war der pensionierte Autobahnpolizist am Donnerstag schon wieder in Berlin unterwegs, wo er Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer traf, der den ersten Sanitärcontainer für Lkw-Fahrer einweihte.