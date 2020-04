„Wir sind bereit.“ Das ist die Botschaft, die Dirk Schmedding und Dr. Markus Eichler vertreten, wenn sie darauf angesprochen werden, wie das UKM Marienhospital Steinfurt auf Patienten mit dem Coronavirus vorbereitet ist. Neben ihren eigentlichen Aufgaben als Geschäftsführer und Chefarzt für Notfallmedizin gehören die beiden seit vier Wochen gemeinsam dem Corona-Krisenstab des Krankenhauses an, heißt es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses. In dem Gremium arbeiten Experten aus unterschiedlichen Bereichen des Marienhospitals. Eichler führt den Kriseneinsatz im Krankenhaus. Er sagt: „Wir haben sehr früh die ersten Maßnahmen vorbereitet, um auf der einen Seite den Regelbetrieb sicherzustellen und auf der anderen Seite das Therapieangebot für die Corona-Patienten bedarfsorientiert auszubauen.“

Ressourcen

Der Krisenstab unter Leitung von Schmedding hat nicht nur die Ressourcen des Krankenhauses, wie Personal, medizinische Geräte und Verbrauchsmaterial im Blick. Er beschließt auch die Überarbeitung von gewohnten Arbeitsabläufen, an denen wegen der hohen Ansteckungsgefahr nicht mehr festgehalten werden kann. „Ständig können sich Faktoren ändern und neue Entscheidungen fordern“, stellt Schmedding fest.

Das Krankenhaus hat seit zwei Wochen ein neues Gesicht. Flatterbänder versperren die vielen Eingänge. Der Kreis Steinfurt hat im Innenhof ein Diagnosezentrum eingerichtet. Auch die Wege für die Rettungsdienste haben sich geändert. Sie bringen Patienten mit Corona-Verdacht auf direktem Weg auf eine eigens eingerichtete Isolierstation. „In kürzester Zeit haben wir Bereiche eingerichtet, die speziell auf die Behandlung dieser Patienten eingestellt sind“, wird Schmedding in der Pressemitteilung zitiert. Die Intensivstation hat das Angebot an Beatmungsplätzen ausgebaut. Derzeit werde geprüft, wie noch weitere Plätze mit Beatmungsgeräten ausgestattet werden können. Homeoffice ist für Angestellte der Verwaltung kein Fremdwort mehr.

Kontrolle am Haupteingang

Nur noch über den Haupteingang gelangen Personen in das Krankenhaus. An einem eigens eingerichteten Arbeitsplatz wird jeder, der in das Gebäude kommen möchte, zu seiner Gesundheit befragt und gegebenenfalls auch Fieber gemessen. Bei Vorliegen der Symptome, die auf das Coronavirus hindeuten, wird die Person umgehend von einem Mitarbeiter der Notaufnahme in einen speziellen Behandlungsraum gebracht. „Damit stellen wir sicher, dass die Behandlungspfade für potenziell Corona-Erkrankte strikt von den Behandlungspfaden für andere Patienten getrennt werden“, erläutert Eichler.

Kontaktmöglichkeiten

Wegen der Besuchsbeschränkungen geben Angehörige für Patienten des Krankenhauses am Haupteingang Taschen mit Kleidung oder anderen Gegenständen ab. Das Stationspersonal kümmert sich darum, dass die Taschen weitergegeben werden. „Wir sind darum bemüht, unseren Patienten neben der pflegerischen und medizinischen Versorgung einen angenehmen Aufenthalt im Krankenhaus zu ermöglichen“, sagt Schmedding. Er weiß, wie schwer es sein kann, wenn die Kontaktmöglichkeiten zu Familie und Freunden eingeschränkt sind. Um die Besuchseinschränkungen aufzufangen, wurden für Patienten Fernsehen, Telefon und Internetzugang freigeschaltet.