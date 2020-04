„Der Eigentümer Alois Brockmann hat sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Geschäft zurückgezogen“, erläuterte Christine Elfring , Ehefrau von Firmenchef Rüdiger Elfering. Für die Kunden ändere sich dadurch nichts. Ihnen wird höchstens der neue Schriftzug an den Taxen aufgefallen sein.

So werden die beiden Stadtteile von der Zentrale am Buschkamp im Gewerbegebiet Sonnenschein bedient. Zum neuen Fuhrpark zählen derzeit 20 Fahrzeuge – Taxen, Mietwagen und Kleinbusse. Mitarbeiter hat das fusionierte Unternehmen derzeit 60.

Der Übernahme folgte direkt der Sturz in die Corona-Krise. „Das Bargeschäft ist nahezu komplett weggebrochen“, berichtet Christine Elfering. Keine Feiern, Konzerte oder andere Großveranstaltungen. Selbst beim Schülerverkehr herrscht derzeit Flaute. Was bleibt, sind in erster Linie Krankenfahrten. „Ohne das Verständnis unserer tollen Mitarbeiter kämen wir kaum durch die Krise“, betont Christine Elfring. Viele Kollegen hätten freiwillig auf ihre Dienste verzichtet.

Um die zum Teil hochgradig gefährdeten Krebs- oder Dialyse-Patienten sicher transportieren zu können, haben die Trapmann-Geise-Mitarbeiter in Steinfurt die Bestände von durchsichtigen Plastik-Tischdecken aufgekauft und daraus Spuckschutze für die Taxen geschnitten. Schutzmasken dürfen die Fahrer nicht mehr tragen, was Christine Elfring nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen kann. „Die Kollegen müssen für Radarkontrollen und ähnliches für die Polizei erkennbar sein.“