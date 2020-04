„Wir wollen die Verabschiedung aber zu einem späteren Zeitpunkt nachholen“, betont Prädikant Alexander Becker , der als Vorsitzender des Presbyteriums nach dem Weggang des Gemeindeoberhauptes besonders gefordert sein wird. Schließlich gilt es, möglichst zügig einen Nachfolger für Holger Erdmann zu finden.

Der Absage der Feierlichkeiten geht ein Beschluss der Landeskirche voraus, solche und ähnliche Veranstaltungen grundsätzlich zu unterbinden. Eine Entscheidung, über die Alexander Becker und Holger Erdmann froh sind: „Das ist gut und richtig so.“ Gleichwohl hatte sich die Gemeindeleitung schon Gedanken gemacht, in welchem Rahmen die Verabschiedung hätte stattfinden können. „Das wäre aber alles sehr schwierig geworden“, sagt Holger Erdmann.

Wenn das Verfahren super rund läuft, könnte die evangelische Gemeinde Borghorst-Horstmar-Laer schon zum 1. September ihren neuen Pfarrer begrüßen können. „Realistisch ist aber der 1. Oktober oder der 1. November“, betont Alexander Becker. Das Presbyterium, das Herr des Auswahlverfahrens ist, habe seine Hausaufgaben gemacht und sei bemüht, die Vakanz so kurz wie möglich zu halten.

In den Sommerferien wird nicht an jedem Sonntag an jedem der drei Orte ein Gottesdienst stattfinden können. „Aber an jedem zweiten Sonntag“, erläutert Holger Erdmann. Taufen, Beerdigungen und ähnliches könnten ohne Einschränkungen stattfinden.

Auch in der evangelischen Kirche zeichnet sich eine Mangel an Geistlichen ab. Gleichwohl rechnet sich Alexander Becker gute Chancen aus, schnell einen Nachfolger für Holger Erdmann finden zu können. „Wir als Gemeinde sind gut aufgestellt“, betont der Prädikant. „Außerdem bieten wir eine unbefristete 100-Prozent-Stelle“, ergänzt Holger Erdmann. Der frischgewählte Superintendent bedauert natürlich, dass sein Weggang zum 1. Juni ohne persönlichen Abschied von vielen Weggefährten über die Bühne gehen muss. Er hofft daher: „Vielleicht schreibt mir der eine oder andere ja.“

Für Fragen steht Alexander Becker unter Telefon 0 25 58/90 22 29 24 oder per Mail becker@echt-evangelisch.de zur Verfügung.