Es ist geflaggt in den Bauerschaften Sellen und Veltrup, doch der Eindruck täuscht: Das Schützenfest Nummer eins nach dem großen Jubiläum im Vorjahr findet nicht statt. Es musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. „Und dabei hätte es zu Pfingsten doch so gut gepasst“, bedauert Oberst Christopher Engbring .

Gut angeommen

Klar, dass dieser Ausfall die Schützen schmerzt. Doch der Vorstand, respektive Kassierer Tim Sundermann und Schriftführer Sebastian Palstring, überlegten sich kurzfristig ein kleines Trostpflaster: die „Stay-at-Home“-Aktion. Die Schützen hatten vor Pfingsten die Möglichkeit, Grillpakete sowie Getränkekisten zum günstigen Preis vorzubestellen, die dann am Pfingstsamstag von insgesamt sechs Zweier-Teams gut gekühlt angeliefert wurden. „Das Angebot ist sehr gut angenommen worden“, freut sich Kassierer Tim Sundermann über den Erfolg der Aktion. 118 Getränkekisten und 83 Grillpakete, bestückt mit jeweils fünf Würstchen und fünf Steaks, wurden am Samstag ausgeliefert. Die Lieferung dauerte bis in den späten Nachmittag. „Die Mitglieder freuen sich einfach, dass wir kommen – und halten natürlich auch gerne mal ein Pläuschen mit uns“, berichtet Christopher Engbring.

83 Grillpakete

Schon in der Vorwoche hatte der Vorstand die Schützen besucht, die Fahnenstangen vom Jubiläum bestellt hatten. „Alles in allem war das ein ,Rundum-sorglos-Paket‘“, so Sebastian Palstring.