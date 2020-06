Der Aufwand, den die Prinzen-Schützen für ihre Autokino-Comedy-Show betreiben, ist enorm. Den Vorsitzenden Kai Laukemper erwischte die WN-Redaktion am Dienstagmorgen im Auto, da war er in der Nähe von Leipzig, noch ungefähr eine Stunde von seinem Zielort entfernt. „Dort hole ich die Technik für die Tonübertragung ab“, erläuterte Laukemper am Mobiltelefon. Damit sind die Vorbereitungen für den komödiantischen Dreierpack am morgigen Donnerstag (11. Juni) und die Schützenmesse am Freitag (12. Juni) aber noch längst nicht abgeschlossen . . .

Alle übrigen Comedy-Fans, die kein Glück hatten, können immer noch Karten online oder unter Telefon 01 52/54 29 76 96 buchen. Ein Pkw-Stellplatz kostet 25 Euro für zwei Personen, Rückbank-Tickets kosten je zehn Euro. Veranstaltungsort ist der Heimannplatz. Für Getränke vor Ort ist gesorgt.

Kurz zum Programm: Comedian, Moderator und Organisator Oliver Thom hat den Prinzen beim Engagement der Unterhaltungsgrößen Ausbilder Schmidt und Achim Leufker unter die Arme gegriffen. Der Bundeswehrausbilder Schmidt alias Holger Müller ist unter anderem bekannt durch sein Programm „Morgen, Ihr Luschen“. Achim Leufker aus Rheine gilt als Könner unter den Poetry-Slamern. Thom selbst macht das Trio auf der Heimann-Platz-Bühne komplett. Beginn ist um 17 Uhr. Ein Quiz, bei dem es ein 30-Liter-Fass Rolinck zu gewinnen gibt, wird die Abendveranstaltung komplettieren.